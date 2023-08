Come riportato da Sky Sport, Duvan Zapata si è presentato, sorridente, insieme al figlio, presso la sede del Torino per firmare il contratto che lo legherà al club di Urbano Cairo per i prossimi tre anni. Nel corso della mattinata di domani si svolgeranno le visite mediche di rito prima di diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore granata.



LE CIFRE - Il Torino ha offerto al giocatore un accordo fino al 2026 a 2 milioni l’anno più bonus, proposta gradita dal giocatore. La trattativa si è sbloccata anche tra la società granata e l’Atalanta, che hanno trovato una quadra per la cessione: nelle casse della Dea entreranno circa 10 milioni di euro tutto compreso.



LE PAROLE - Appena uscito dagli uffici del Torino, l'attaccante colombiano ha rilasciato una breve dichiarazione ai media presenti: ‘Sono pronto per questa nuova avventura - ha detto - ai tifosi dico: ci vediamo domenica allo stadio, c’è tanto entusiasmo. Mi aspetto di fare tanti gol’.