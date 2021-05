Prima di firmare il contratto che lo lega al Torino per i prossimi tre anni, Ivan Juric ha chiesto garanzie sul mercato al presidente Urbano Cairo: almeno 8/9 acquisti, che potrebbero aumentare in base alle cessioni.



Servirà un portiere di riserva che prenda il posto di Ujkani e un titolare nel caso in cui Sirigu dovesse essere ceduto. Poi due difensori centrali e un terzino sinistro che si alterni con Ansaldi (vicino al rinnovo). Un centrocampista centrale (ma il numero può variare in base alle cessioni) e poi una serie di trequartisti. Nel caso in cui anche Belotti dovesse fare le valigie, arriverà anche un nuovo centravanti.