Il mercato di gennaio si sta avvicinando e in casa Torino si stanno seguendo diversi profili per il mercato di gennaio in particolare a centrocampo: Urbano Cairo e Davide Vagnati stanno infatti valutando l'ipotesi di acquistare un vice Vlasic, un giocatore capace di giocare sia come mezzala che come trequartista puro dietro le punte.



Oltre al trequartista si stanno seguendo anche i terzini, si cerca in particolare un esterno mancino. Molto più difficilmente arriveranno un difensore o un nuovo attaccante.