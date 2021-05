Molti dei giocatori che in questa stagione hanno vestito la maglia del Torino nel corso dell'estate saranno ceduti. Anche la difesa subirà dei cambiamenti. Per quanto riguarda i centrali, c'è chi ha già fatto le valigie come Nicolas Nkoulou e chi presto le farà come Lyanco.



Diverso il discorso per quanto riguarda Armando Izzo, Gleison Bremer e Alessandro Buongiorno: Urbano Cairo non vorrebbe infatti cedere nessuno di questi tre giocatori che dovrebbero essere quindi confermati anche per la prossima stagione.