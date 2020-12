"Se qualcuno, alla fine del campionato o anche a gennaio, preferirà andare via io non ho problemi: tutti quelli che hanno questo tipo di esigenza possono andare. Basta che me lo dicano, e noi li accontenteremo" ha dichiarato Urbano Cairo nel corso di un'intervista a La Gazzetta dello Sport.



Ma in realtà di giocatri che già la scorsa estate hanno chiesto la cessione nel Torino ce ne sono parecchi: da Salvatore Sirigu ad Armando Izzo, passando per Simone Edera e Vincenzo Millico, la lista è lunga.