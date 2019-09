Dopo aver seguito dalla panchina la partita contro il Milan, Soualiho Meité è pronto a tornare titolare nel centrocampo del Torino. Il centrocampista francese, infatti, affiancherà Daniele Baselli e Tomas Rincon nel 3-5-2 con cui dovrebbe schierarsi la squadra di Walter Mazzarri.



Partirà invece dalla panchina Sasa Lukic, appena rientrato da un infortunio al polpaccio e non ancora al top della condizione. Per quanto riguardo gli esterni di centrocampo, Cristian Ansaldi tornerà titolare: l'unico dubbio di Mazzarri riguarda l'altra esterno, dove in ballottaggio ci sono Ola Aina e Lorenzo De Silvestri.