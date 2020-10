Marco Giampaolo ha completamente recuperato Karol Linetty per la partita contro la Lazio e il polacco domani sarà regolarmente in campo nel ruolo di mezzala sinistra nel 4-3-1-2 del Torino. Il numero 77 era uscito acciaccato dalla partita di Coppa Italia contro il Lecce: solo una botta però per il centrocampista che ha protagomento smaltito il lieve infortunio.



In cabina di regia torna Tomas Rincon, nonostante Jacopo Segre abbia ben figurato in Coppa Italia contro il Lecce, nel ruolo di mezzala di destra giocherà invece Soualiho Meité.