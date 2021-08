Tommaso Pobega da questa mattina è ufficialmente un giocatore del Torino. Il centrocampista è arrivato dal Milan con la formula del prestito secco (una formula che non è piaciuta al tecnico Ivan Juric) e a fine stagione farà quindi ritorno ai rossoneri.



Per questa sua esperienza in granata Pobega ha scelto come numero di maglia il 4, numero che è stato lasciato libero da Lyanco appena trasferitosi in Inghilterra al Southampton.