Alla fine del campionato mancano ancora diverse giornate ma in casa Torino si sta già iniziando a pensare alla squadra del prossimo esterno. I dirigenti granata andranno alla ricerca di un nuovo terzino destro e tra i giocatori seguiti con maggiore attenzione c'è Manuel Lazzari della Spal.



Il club ferrarese ha già aperto alla cessione del proprio laterale destro a fine stagione ma sulle orme del giocatore non c'è solo il Torino: Lazzari piace infatti anche al Napoli. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, il direttore sportivo Gianluca Petrachi, per cercare di convincere il terzino ad accettare l'offerta granata, può giocatori la carta del posto da titolare garantito in squadra.