Manuel Lazzari è uno dei calciatori che più si sta mettendo in luce in questo campionato e, anche se al momento il terzino della Spal è fermo a causa di un infortunio, il suo nome continua a essere al centro dei desideri di diversi dirigenti di club di serie A, tra cui quelli di Inter, Napoli e Torino.



Lazzari a gennaio non si muoverà da Ferrara ma i dirigenti granata, come riporta Tuttosport, per acquisire un vantaggio sulle concorrenti in vista dell'estate, sembrano disposti ad aprire alcune trattative con la Spal per i prestiti, nella prossima finestra di mercato, di diversi giocatori tra cui Lyanco, Sasa Lukic e Simone Edera.