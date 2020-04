Tra i giocatori del Torino la cui permanenza nella prossima stagione è incerta c'è anche Soualiho Meité. Il centrocampista francese non è nella lista dei cedibili, ma nel caso sulla scrivania di Urbano Cairo dovesse arrivare un'offerta ritenuta adeguata potrà partire.



Di quanto deve essere l'offerta per convincere Cairo a vendere Meité? Non inferiore a 10 milioni di euro. Nonostante un rendimento altalenante, le doti fisiche e tecniche di Meité inducono il presidente granata a non abbassare le pretese economiche per il giocatore.