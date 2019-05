Simone Zaza è tra i giocatori del Torino che più ha deluso in questa stagione: l'attaccante non è riuscito a rendere secondo le aspettative e, per questo motivo, a fine stagione potrebbe essere ceduto. Sempre che arrivi l'offerta giusta che, per il presidente Urbano Cairo, si traduce in 15 milioni di euro.



Il Torino, infatti, non vuole perderci dall'affare Zaza e per questo motivo cederà il giocatore il giocatore solamente a fronte di un'offerta almeno uguale alla cifra spesa per acquistarlo dal Valencia. Cairo cercherà insomma di ripetere quanto accaduto per M'Baye Niang, arrivato dal Milan per 15 milioni e, dopo un campionato negativo, ceduto al Rennes con la formula del prestito con diritto di riscatto sempre a 15 milioni.