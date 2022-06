Il Torino si prepara ad annunciare il primo acquisto in vista della prossima stagione: Pietro Pellegri. L'accordo con il Monaco per l'acquisto a titolo definitivo dell'attaccante era stato trovato negli scorsi giorni, ora sono state poste le firme sul contratto e nelle prossime ore è atteso l'annuncio ufficiale.



Il Torino acquisterà Pellegri dal Monaco per 5,5 milioni di euro: una cifra di poco inferiore rispetto a quella concordata a gennaio tra i due club per il riscatto del cartellino dopo il prestito.