Soualiho Meité è diventato, nelle ultime settimane, un obiettivo di mercato della Roma. Il centrocampista francese è stato autore di un ottimo girone di andata con la maglia del Torino, riuscendo ad attirare su di sé anche le attenzioni del Tottenham Hotspur. Ma è la società giallorossa quella che al momento si è mossa con la maggior decisione per cercare, invano, di convincere il presidente granata Urbano Cairo a cedere il giocatore.



La Roma è arrivata ad offrire 15 milioni di euro al Torino per il cartellino del giocatore (arrivato in estate dal Monaco con uno scambio alla pari con Antonio Barreca), Cairo ha però respinto l'offerta.