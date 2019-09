Questa sera al Tardini il Torino dovrebbe tornare a schierarsi con il 3-5-2. L'esperimento del 3-4-1-2 visto contro il Milan, con Simone Verdi schierato alle spalle della coppia di Andrea Belotti e Simone Zaza dovrebbe essere rimandato. Certo di una maglia da titolare è il Gallo mentre il favorito ad agire da seconda punta è Verdi.



Mazzarri dovrebbe portare solamene in panchina Zaza, che nel finale della partita contro il Milan aveva accusato un problema al polpaccio. In panchina, pronti a subentrare a partita in corso, ci sono anche Iago Falque, Alejandro Berenguer e Vincenzo Millico.