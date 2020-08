Torino e Milan sono vicine a un accordo per il passaggio di Ricardo Rodriguez a titolo definitivo alla società granata. Tra oggi e domani il direttore tecnico granata, Davide Vagnati, incontrerà il procuratore del calciatore per arrivare a un accordo e chiudere in tempi brevi l'affare: la proposta del dt è quella di un contratto triennale a 1,5 milioni a stagione di ingaggio.



Una proposta che Rodriguez sembrerebbe tentato ad accettare, considerato anche che con Marco Giampaolo al Torino avrebbe la possibilità di giocare con continuità.