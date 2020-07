Tra i calciatori seguiti con maggiore attenzione dal Torino in vista della prossima stagione c'è l'attaccante del Cagliari Joao Pedro. I primi contatti tra i direttore tecnico granata Davide Vagnati e i dirigenti del club sardo sono già stati avviati nelle scorse settimane, ma senza la certezza del club granata di giocare in serie A anche l'anno prossimo la trattativa non ha mai potuto decollare.



Ora che la salvezza aritmetica è arrivata, Cairo e Vagnati stanno preparando l'offerta da presentare al club sardo: 13 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Nell'affare potrebbe però rientrare anche qualche giocatore come contropartita tecnica.