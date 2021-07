Il Betis Siviglia ha messo nel proprio mirino Lyanco. Il difensore brasiliano è sul mercato e ha già espresso ai dirigenti granata il proprio desiderio di cambiare squadra.



La trattativa tra Betis Siviglia e Torino per il difensore brasiliano è già stata avviata: il club spagnolo lavora per il prestito con diritto di riscatto del cartellino di Lyanco, il direttore tecnico Davide Vagnati spera invece di riuscire a inserire almeno la clausola per l'obbligo di riscatto del centrale brasiliano.