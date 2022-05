Rolando Mandragora il prossimo 1 luglio potrebbe tornare alla Juventus. Il centrocampista, a causa dell'infortunio patito nel girone di andata, non ha raggiunto il numero di presenze minimo per far scattare la clausola dell'obbligo di riscatto con il Torino. La società granata ha ancora attiva un'opzione per il diritto di riscatto del giocatore, fissato a 14 milioni di euro: una cifra che è ritenuta però eccessivo da Urbano Cairo.



Per questo motivo il presidente granata chiederà uno sconto alla Juventus ed è pronto a offrire massimo 9 milioni di euro per acquistare a titolo definitivo i giocatore.