Con Iago Falque ceduto al Benevento e Alejandro Berenguer sempre più vicino all'Athletic Bilbao, il Torino è tornato alla carica per Gaston Ramirez, trequartista richiesto espressamente da Marco Giampaolo che lo ha già allenato proprio alla Sampdoria.



Per ottenere il sì alla cessione di Massimo Ferrero, il presidente granata Urbano Cairo sta valutando di proporre alla Sampdoria un'offerta intorno ai 5 milioni di euro. Il patron granata non vorrebbe spendere di più per l'uruguaiano considerando che fra un anno il suo contratto con la Sampdoria terminerà.