In vista della prossima stagione il Torino ha avviato una trattativa con il Besiktas per Ridvan Yilmaz, terzino sinistro classe 2001 che è già entrato a far parte del giro della nazionale maggiore della Turchia.



L'offerta presentata al club turco per cercare di acquistare Yilmaz è di 5 milioni di euro più bonus. La prossima settimana è previsto un incontro tra le parti: l'obiettivo della società granata è quello di riuscire ad arrivare a un accordo in tempi brevi.