Per la partita di lunedì sera contro il Lecce, Walter Mazzarri dovrebbe schierare la propria squadra con il 3-4-1-2: in attacco spazio alla coppia composta da Andrea Belotti e Simone Zaza, che molto bene ha fatto nelle precedenti uscite.



Il numero 11 del Torino è stato costretto a saltare per un lieve infortunio al ginocchio la partita contro l'Atalanta, dove era stato sostituito da Alejandro Berenguer, ma contro il Lecce è in vantaggio nel ballottaggio con lo spagnolo. Alle spalle dei due attaccanti potrebbe fare il suo esordio dal primo minuto il neo acquisto Simone Verdi.