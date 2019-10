Nella partita di domani sera contro la Lazio, Walter Mazzarri si gioca una fetta importante del proprio futuro alla guida del Torino. Anche per questo motivo all'Olimpico l'allenatore toscano non vuole correre rischi e manderà in campo gli undici che stanno meglio dal punto di vista fisico.



E' così che sia Iago Falque che Simone Verdi partiranno dalla panchina. Entrambi, per motivi differenti, non sono al top della condizione, come si è visto anche nelle ultime partite. In attacco agiranno dal primo minuto Andrea Belotti e Simone Zaza.