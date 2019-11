Una delle poche certezza in vista della partita di questo pomeriggio tra il Torino e il Genoa è che la squadra di Walter Mazzarri si schiererà con la difesa a tre. Sono sicuri di una maglia da titolare davanti a Salvatore Sirigu, Nicolas Nkoulou e Armando Izzo, mentre per il terzo posto è ballottaggio a tre.



A contendersi il ruolo di centrale di sinistra sono Gleison Bremer, Kevin Bonifazi e Koffi Djidji. Al momento sembra essere quest'ultimo il favorito a cominciare la partita dal primo minuto. Ricordiamo che il difesa il Torino non può contare sull'infortunato Lyanco.