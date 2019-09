Nonostante la buona prova della difesa a quattro nel secondo tempo di Torino-Milan, contro il Parma la squadra di Walter Mazzarri si schiererà dal primo minuto con la consueta linea a tre davanti a Salvatore Sirigu.



Sul centrodestra confermato Armando Izzo, i dubbi dell'allenatore granata riguardano le altre due maglie da titolare: Nicolas Nkoulou potrebbe sedersi ancora una volta in panchina e anche Lyanco potrebbe cedere il proprio posto a un compagno. I principali candidati agli altri due posti in difesa sono quindi Gleison Bremer e Koffi Djidji. Panchina anche per Kevin Bonifazi.