Il Torino si appresta a chiudere la prima operazione in uscita della sessione estiva di calciomercato: Magnus Warming sta per trasferirsi in prestito al Darmstadt, squadra che milita in 2. Budensliga, ovvero la serie B tedesca.



L'operazione dovrebbe chiudersi nella giornata di lunedì: Warming si trasferirà in Germania con la formula del prestito con diritto di riscatto per i tedeschi e controriscatto per il Torino.