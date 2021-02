Per la partita di domani contro il Genoa, Davide Nicola riporta dal 3-5-2 già visto nelle sue prime tre gare da allenatore del Torino. Rispetto alla partita di sabato contro l'Atalanta non dovrebbero esserci molti cambi: tra i pali verrà confermato Salvatore Sirigu, in difesa invece il tecnico è pronto a ripuntare su Armando Izzo, Nicolas Nkoulou e Gleison Bremer.



Una novità potrebbe esserci sulla fascia sinistra, con Cristian Ansaldi al posto di Nicola Murru. Wilfred Singo invece agirà sulla destra. Rolando Mandragora, dopo il buon esordio contro l'Atalanta, sarà ancora in cabina di regina con ai suoi lati Sasa Lukic e Tomas Rincon.



Per quanto riguarda l'attacco, al fianco del titolatissimo Andrea Belotti ci dovrebbe essere Simone Zaza.