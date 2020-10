Domani il Torino esordirà in Coppa Italia contro il Lecce e lo farà con una formazione molto rimaneggiata, basti pensare che Salvatore Sirigu e Andrea Belotti non sono neanche stati convocati.



E' così che tra i pali ci sarà Vanja Milinkovic-Savic, in difesa giocherà Wilfred Singo come terzino destro, Nicolas Nkoulou e Alessandro Buongiorno al centro, Nicola Murru a sinistra.



A centrocampo Jacopo Segre sarà il regista, ai suoi lati spazio a Amer Gojak e a Cristian Ansaldi, nell'insolita posizione di mezzala sinistra. Sasa Lukic sarà il trequartista che agirà alle spalle della coppia formata da Simone Verdi e da Federico Bonazzoli.