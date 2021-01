Quello che questa sera scenderà in campo contro il Milan sarà un Torino molto diverso da quello visto sabato sempre contro la formazione rossonero. Marco Giampaolo ha già preannunciato che farà 7/8 cambi per far rifiatare chi ha giocato di più.



E' così che tra i pali ci sarà con ogni probabilità Vanja Milinkovic-Savic, a comporre la difesa a tre dovrebbero essere, da destra verso sinistra, Armando Izzo, Nicolas Nkoulou e Alessandro Buongiorno. A centrocampo sulle fasce si vedranno Mergim Vojvoda e Nicola Murru, in mezzo invece Jacopo Segre, Tomas Rincon (che salterà per squalifica la partita contro lo Spezia) e Karol Linetty. Amer Gojak giocherà invece a supporto dell'unica punta: Simone Zaza.