Marco Giampaolo cambierà qualcosa in vista della partita contro il Sassuolo, ma il suo Torino, almeno negli uomini, sarà molto simile a quello visto domenica contro il Cagliari.



Tra i pali ci sarà ovviamente Salvatore Sirigu, nella difesa a quattro ci sarà invece una novità: Gleison Bremer tornerà al centro della difesa al posto di Evangelista Lyanco. Confermati invece Mergim Vojvoda, Nicolas Nkoulou e Ricardo Rodriguez. Una novità potrebbe esserci a centrocampo, dove Jacopo Segre potrebbe trovare spazio nell'undici titolare: è in ballottaggio con Soualiho Meité. Confermati invece Tomas Rincon e Karol Linetty.



Sasa Lukic agirà ancora come trequartista alle spalle della coppia Federico Bonazzoli - Andrea Belotti.