Per la partita di domani sera contro il Venezia il tecnico del Torino, Ivan Juric, ha recuperato Armando Izzo (che partirà dalla panchina) ma ha perso un giocatore importante come Marko Pjaca: in attacco le scelte sono quindi quasi obbligate.



Il Torino si schiererà con il consueto 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic tra i pali, Zima, Bremer e Rodriguez comporranno il terzetto difensivo, Singo, Mandragora, Pobega e Ansaldi (favorito su Aina) saranno invece i quattro di centrocampo.



Sulla trequarti campo è sicuro di una maglia da titolare Brekalo mentre Lukic e Linetty si contenderanno l'altro posto. L'unica punta sarà Sanabria.