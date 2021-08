Domani sera il Torino scenderà in campo al Franchi contro la Fiorentina nel match valido per la seconda giornata del campionato di serie A. Ivan Juric non potrà contare sugli infortunati Gleison Bremer e Simone Zaza ma non rinuncerà al suo consueto 3-4-2-1.



Tra i pali confermo Milinkovic-Savic, in difesa ci saranno invece Izzo, Djidji e Rodriguez. Ansaldi ha recuperato dall'infortunio muscolare ma partirà dalla panchina, sulle fasce spazio a Singo e Aina con Mandragora e Lukic in mezzo. Pjaca e Linetty saranno invece i trequartisti a supporto di Belotti.