Il girone di ritorno del campionato di serie A si aprirà domani sera con Torino-Fiorentina. Per l'occasione Davide Nicola sembra intenzionato a riproporre il 3-5-2 visto anche una settimana fa contro il Benevento.



Confermato Sirigu tra i pali, in difesa ci sarà Bremer al posto di Izzo (che non sarà neanche convocato a causa del violento colpo alla testa subito al Vigorito). Completeranno il reparto arretrato Lyanco e Rodriguez.



A centrocampo saranno confermati sulle fasce Singo e Ansaldi, in mezzo spazio a Lukic, Rincon e Linetty, anche se quest'ultimo è in ballottaggio con Baselli, che non ha però ancora i 90 minuti nelle game. In attacco confermata la coppia formata da Zaza e Belotti.