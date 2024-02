Torino: ecco la probabile formazione contro la Lazio

La stagione di Perr Schuurs è finita, Alessandro Buongiorno non c'è, Ricardo Rodriguez neppure. Alla lista degli indisponibili si è ora aggiunto anche Mergim Vojvoda, mentre Koffi Djidji e Adrien Tameze sono in dubbio, anche se Ivan Juric confida di poterli recuperare tutti e due per domani sera. Il Torino arriva alla partita contro la Lazio in una situazione di vera e propria emergenza per quanto riguarda la difesa.



Juric non cambierà comunque sistema di gioco e il Torino si schiererà sempre con il consueto 3-4-1-2, con Djidji (se dovesse recuperare), Matteo Lovato e Adam Masina davanti a Vanja Milinkovic-Savic. Nel caso in cui né il francese e né Tameze dovessero farcela a partire dal primo minuto, Lovato si sposterebbe sulla destra con Sazonov che giocherebbe al centro della linea a tre.



Sulle corsie laterali le scelte sono obbligate: a destra confermato Raoul Bellanova, uno dei calciatori più in forma nell'ultimo periodo, a sinistra tocca invece ancora una volta a Valentino Lazaro. In mezzo dovrebbe tornare titolare Karol Linetty con al suo fianco Ivan Ilic. Nel ruolo di trequartista ci potrebbe essere una novità: Samuele Ricci al posto di Nikola Vlasic, che nelle ultime partite non ha convinto e non sta attraversando un buon periodo di forma. In attacco torna titolare Antonio Sanabria che affianca Duvan Zapata.