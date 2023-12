Ci saranno due novità nella formazione del Torino che domani sera affronterà la Fiorentina rispetto a quella che ha giocato contro l'Udinese negli scorsi giorni: sulla fascia destra tornerà Raoul Bellanova, su quella sinistra invece si rivedrà Mergim Vojvoda. In panchina sia Valentino Lazaro che Brandon Soppy.



Tra i pali confermato Vanja Milinkovic-Savic, in difesa ci saranno Adrien Tameze, Alessandro Buongiorno e Ricardo Rodriguez. In mezzo al campo spazio alla coppia Samuele Ricci e Ivan Ilic, in attacco confermata la coppia formata da Duvan Zapata e Antonio Sanabria con, alle loro spalle, Nikola Vlasic.