Sabato, per la partita contro la Lazio, Sasa Lukic sarà nuovamente in gruppo. Il centrocampista da lunedì ha ripreso ad allenarsi con i propri compagni di squadra e si è scusato anche con il tecnico Ivan Juric.



Lukic è stato quindi reintegrato in squadra ma non sarà più il capitano del Torino: la società ha infatti deciso, per punizione, di toglierli la fascia visto il comportamento avuto.