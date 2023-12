La sessione invernale di calciomercato è ormai alle porte e anche in casa Torino si sta pensando a come rinforzare la squadra. Il tecnico Ivan Juric ha fatto una richiesta ben precisa a riguardo: un terzino sinistro puro.



Tutti i terzino attualmente in rosa (Mergim Vojvoda, Raoul Bellanova, Brandon Soppy e Valentino Lazaro) sono destri di piedi e, a parte Bellanova, sono stati finora adattati a giocare anche sulla corsia mancina. Ora però il tecnico ha chiesto un mancino puro per la fascia e il dt Davide Vagnati è al lavoro per cercare di accontentarlo.