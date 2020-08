Le possibilità che Giacomo Bonaventura nella prossima stagione vesta la maglia del Torino sono sempre di meno. Il centrocampista, liberatosi a parametro zero dal Milan, è stato contattato dalla società granata (prima dall'ex ds Massimo Bava, poi dall'attuale dt Davide Vagnati) ma non sembra convinta della proposta ricevuta.



Bonaventura preferirebbe tornare all'Atalanta, squadra nella quale è anche cresciuto calcisticamente e che gli può offrire la possibilità di disputare la prossima Champions League: per questo motivo difficilmente accetterà la proposta del Torino.