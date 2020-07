Il Torino sa già quali pedine muovere sul mercato non appena sarà certificata la matematica salvezza. Come si legge sul Corriere dello Sport, Giacomo Bonaventura (30), centrocampista oggi al Milan, è il primo nome su cui ci si sta concentrando, oltre a Malang Sarr (21), difensore under 21 francese svincolatosi dal Nizza.