Un anno il Bologna aveva provato ad avviare una trattativa con il Torino per portare Lyanco alla corte di Sinisa Mihajlovic, le due società non riuscirono però a trovare l'accordo.



Ora il Bologna ha riavviato i contatti con il Torino per cercare di riportare in Emilia il difensore brasiliano, Urbano Cairo però chiede subito 10 milioni di euro per lasciar partire Lyanco, il club rossoblù vorrebbe invece avere il giocatore in prestito con obbligo di riscatto.