Vent'anni da poco compiuti (lo scorso 21 maggio), capace di giocare sia come interno di centrocampo che, all'occorrenza, come trequartista: è questo il profilo di Aymen Barkok, il giovane calciatore di proprietà dell'Eintracht Francoforte che è finito nel mirino del Torino, ma non solo.



La società granata sta seguendo con attenzione il giocatore tedesco e ha già avviato le trattativa con l'Eintracht Francoforte per riuscire ad acquistarlo. Il club tedesco chiede però 8 milioni di euro per il cartellino del giocatore, una cifra ritenuta eccessiva dal presidente Urbano Cairo.