Tra gli obiettivi di mercato del Torino per il mercato di gennaio c'è anche Gaston Ramirez. Il centrocampista della Sampdoria è uno di quei giocatori che potrebbero fare comodo al tecnico Walter Mazzarri per elevare il tasso qualitativo della squadra granata, ma la società blucerchiata, per cederlo, chiede una cifra tra i 10 e i 12 milioni di euro: un prezzo ritenuto eccessivo dal presidente Urbano Cairo.



A meno che la Sampdoria non abbassi per proprie pretese economiche, difficilmente il Torino a gennaio porterà a termine l'acquisto di Ramirez.