Da settimane il Torino sta portando avanti una trattativa per Jason Denayer ma la fumata bianca non è ancora arrivata Il motivo è il mancato accordo tra la società granata e il calciatore belga che continua a chiedere un ingaggio superiore ai 2 milioni di euro, una cifra ritenuta troppo alta dal club di Urbano Cairo.



I contatti tra le parti sono continui e il dt Davide Vagnati è alla ricerca di un accordo a cifre inferiori ma la trattativa non è semplice da portare a termine.