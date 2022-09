Una delle ultime operazioni in uscita portata a termine del Torino nella scorsa sessione di mercato è stata la cessione di Armando Izzo al Monza. Il difensore, in conferenza stampa, ha ora spiegato i motivi che hanno portato al suo addio alla maglia granata.



"Con il presidente Cairo e con i tifosi granata ho un rapporto bellissimo ma il mister Juric ha fatto delle scelte diverse. Le accetto ma non le condivido" ha raccontato Izzo, spiegando che è stato proprio l'allenatore croato a volere la sua cessione.