Da giorni i contatti tra il Torino e il Genoa, per il possibile passaggio in granata di Lukas Lerager, sono sempre più fitti. La trattativa però non si è però ancora conclusa, questo perché le due società non hanno trovato un accordo sulla formula: i rossoblù vorrebbero cedere il giocatore a titolo definitivo o con la formula con obbligo di riscatto, Urbano Cairo spinge invece per il prestito con un semplice diritto di riscatto.



Lerager è un giocatore che è stato richiesto espressamente dal neo tecnico Davide Nicola, ma non è detto che l'allenatore sia confermato anche per la prossima stagione (ha un contratto di soli 6 mesi con rinnovo in casa di salvezza e una media punti di 1,4 a partite): il Torino non vorrebbe quindi acquistare a titolo definitivo un giocatore che potrebbe non rientrare nei piani futuri.