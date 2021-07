Nell'elenco dei calciatori convocati da Ivan Juric per l'amichevole contro il Rennes non ci sono i nomi di Iago Falque, Daniele Baselli e Lyanco. Eppure tutti e tre i calciatori erano presenti fino a questa mattina nel ritiro del Torino a Santa Cristina Valgardena.



Perché non sono partita per la Francia? Falque per via di un vecchio infortunio che, per tutto il ritiro, non gli ha permesso di allenarsi con i propri compagni di squadra. Lyanco e Baselli hanno invece accusato dei fastidi muscolari negli ultimi allenamenti e non sono quindi a disposizione per il Rennes.