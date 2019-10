Le prossime due partite del Torino, quelle contro la Lazio e la Juventus, saranno fondamentali per il futuro di Walter Mazzarri, il tecnico granata è obbligato a ottenere dei risultati positivi se vorrà tenere salda la propria panchina.



L'allenatore però può essere ottimista per un motivo: il suo Torino finora non ha mai fallito contro le cosiddette grandi. Ha vinto 3-2 contro l'Atalanta, 2-1 contro il Milan e fermato sullo 0-0 contro il Napoli. Anche lo scorso anno la squadra granata ha fatto molto bene contro le squadre qualitativamente superiori.