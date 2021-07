Tra i calciatori convocati da Ivan Juric per il raduno al Filadelfia non c'è Soualiho Meité. Il centrocampista francese, rientrato al Torino dopo il prestito al Milan, si aggregherà alla squadra granata nei prossimi giorni.



A Meité è stato infatti concesso qualche giorno in più di permesso per motivi fagliari. La prossima settimana anche il centrocampista francese si aggregherà alla squadra di Ivan Juric.