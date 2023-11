Ivan Juric ha sorpreso un po' tutti ieri sera quando ha deciso di schierare Luca Gemello tra i pali della porta del Torino. Dietro all'esclusione dalla formazione titolare di Vanja Milinkovic-Savic, secondo quanto riportato da Tuttosport, ci sarebbe una lite avvenuta al Filadelfia tra l'allenatore e il portiere.



I due si sarebbe già chiarito ma a Bologna il portiere serbo è comunque rimasto in maniera punitiva seduto in panchina per tutta la partita.