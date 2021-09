Tra i vari giocatori che il Torino ha trattato nell'ultima sessione di mercato c'è anche il difensore Rodrigo Becao dell'Udinese. L'affare non si è concretizzato perché il brasiliano ha respinto l'offerta dei granata, come lui stesso ha rivelato ai microfoni del canale ufficiale del club bianconero.



“Ormai mi sento friulano. Mi trovo bene qui e a Udine si vive bene. Penso di aver trovato il posto giusto per me” ha raccontato. Il difensore brasiliano ha poi aggiunto: “Il desiderio di diventare una bandiera qui c’è, ma ho anche il desiderio di giocare in squadre top. Qui tutto lo è e sono felice perché per questo posso crescere. C’è stata la possibilità di andare via, ma ho deciso di restare perché qui posso diventare ancora più forte di quanto non sia adesso”.